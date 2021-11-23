Владимир Кехман даст эксклюзивное интервью Москве 24

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман даст эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Смотрите в эфире 23 ноября в 17:00.



Театральный реформатор, бизнесмен из девяностых, талантливый PR-технолог, с момента своего назначения Кехман уже успел снять из репертуара скандальный спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой, сорвать со стены портрет Эдуарда Боякова, вернуть в театр почетного президента Татьяну Доронину, обвинить прежнюю команду театра в финансовых проблемах. Также он объявил о масштабном сокращении нетворческого штата, пообещал изменить все зарплаты сотрудников и провести капитальный ремонт. Что дальше?

Какую задачу поставила Татьяна Доронина перед Владимиром Кехманом? Кого он планирует привлечь в театр? Что обнаружил новый генеральный директор в кабинете Эдуарда Боякова и в бывшей комнате водителей, что повергло его в немалое удивление?

Об этом Владимир Кехман расскажет в эксклюзивном интервью Евгению Додолеву на телеканале Москва 24.

Владимир Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТ имени Горького 27 октября. Ранее он был художественным руководителем Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. После его назначения театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков.