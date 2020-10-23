Фильм Кончаловского получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго

Фото: ТАСС/EPA/ETTORE FERRARI

На Международном кинофестивале в Чикаго приз за лучшую режиссуру получил фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Об этом сообщили в пресс-службе The Walt Disney Company Russia & CIS.

"Сегодня на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго режиссер Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру за фильм "Дорогие товарищи!" – говорится в сообщении.

Сам обладатель приза отметил, что вместе с продюсером Алишером Усмановым мечтает о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался.

"Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино", – добавил Кончаловский.

Фильм "Дорогие товарищи!" основан на событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе.Тогда рабочим примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста.