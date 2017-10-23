Собянин пригласил горожан на "Ночь искусств"

портал Москва 24/Александр Авилов

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан посетить ежегодную акцию "Ночь искусств" 4 ноября. Москвичи смогут принять участие в более 350 бесплатных мероприятий. В этот день музеи, театры, библиотеки и парки будут открыты для посетителей до полуночи.

"В пятый раз в столице пройдет "Ночь искусств". На 170 площадках пройдет больше 350 бесплатных мероприятий. Приглашаем всех", – написал глава города на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Гости акции увидят премьеру танцевального спектакля "Черное пальто" по мотивам рассказа Людмилы Петрушевской. Постановку покажут на трех вокзалах – Павелецком, Ярославском и Казанском. Кроме того, в залах ожидания развернутся настоящие концерты. Перед зрителями выступят Камерный оркестр Тарусы, электронный проект из Санкт-Петербурга Oligarkh, скрипач Роман Минц, а также пианист Кирилл Рихтер.

Встречи с известными москвичами пройдут в Культурном центре ЗИЛ, музее-заповеднике "Царицыно" и Центре документального кино. А в лектории Музея Москвы биографии знаменитых жителей столицы расскажут эксперты. В программе – история сценариста Геннадия Шпаликова, художника Казимира Малевича, архитектора Моисея Гинзбурге и другие. Здесь же пройдут дискуссии между дизайнерами, журналистами и художниками о связи искусства с историей Москвы.

В Театре наций пройдут перформансы и визуальные постановки. А танцевальные номера с участием гостей состоятся в Центре современного танца "Цех". Постановки и творческие встречи ждут москвичей также в музеях. Так, в Мемориальном музее космонавтики летчики-космонавты расскажут о своем полете на станцию "Мир". Свыше 30 бесплатных экскурсий организуют также в Государственном историческом музее.

Подробнее о программе "Ночи искусств" можно узнать на официальном сайте мэра и правительства столицы. Расписание появится там с 25 октября.