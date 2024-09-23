Британская рок-группа The Cure анонсировала выход первой за 16 лет новой песни

Фото: AP Photo/Aurea Del Rosario

Британская рок-группа The Cure анонсировал выход новой музыкальной композиции впервые за 16 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети X.

Уточняется, что трек Alone станет доступен публике 26 сентября, первыми с ним смогут ознакомиться радиослушатели BBC в 14 часов по московскому времени. К анонсу также приложен 20-секундный отрывок песни, в котором содержатся две строки текста: "Это конец каждой из песен, что мы поем. От огня остался лишь пепел, звезды тускнеют от слез".

Ранее The Cure объявила о скором выходе первого за 16 лет альбома. В него, по данным журналистов, включат все неизданные композиции. Также группа, чей последний альбом вышел в 2008 году, планирует выпустить еще два виниловых диска с концертными записями. Все средства с продаж пластинок пойдут на благотворительность.

