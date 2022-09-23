Скончался российский сценарист Борис Добродеев

Фото: Союз кинематографистов РФ
Советский и российский сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Добродеев скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"23 сентября 2022 года на 96-м году ушел из жизни известный драматург <...> Добродеев Борис Тихонович. <...> Его фильмы – это подлинные исторические портреты, созданные мастером в 60–80-е годы, которые вошли в летопись ушедшего века", – говорится в сообщении.
Добродеев начал свой творческий путь в 1949 году, сначала работая редактором сценарно-редакционного отдела "Мосфильма", а затем и заместителем главного редактора студии.
Карьеру сценариста он начал в 1957 году. За почти 60-летнюю карьеру принял участие в создании десятков художественных и окументальных фильмов. В числе наиболее известных его работ – сценарии к фильмам "Первый учитель" Андрея Кончаловского, "Жизнь Бетховена" Бориса Галантера, "Особое задание" Евгения Матвеева и "Карл Маркс. Молодые годы" Льва Кулиджанова.
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