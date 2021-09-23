Алексей Герман – младший станет гостем "The City. Говорим"

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет режиссер Алексей Герман – младший. Смотрите эфир в ночь с четверга на пятницу, с 23 на 24 сентября.

Алексей Герман – младший поговорит с ведущим программы Дмитрием А. Быковым о том, почему российские режиссеры постоянно хотят снимать на социальные темы и совершенно не умеют делать комедии. Может ли кино с масштабным, глубоким смыслом зайти неподготовленному зрителю?

Ответ на эти и другие вопросы – в программе "The City. Говорим" на телеканале Москва 24.

Ранее гостем программы становилась актриса театра и кино, режиссер Юлия Ауг.