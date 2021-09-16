Гостем "The City. Говорим" станет актриса и режиссер Юлия Ауг

Фото: instagram.com/juliaaug

Гостем программы "The City. Говорим" станет актриса театра и кино, режиссер Юлия Ауг. Эфир пройдет в ночь с четверга на пятницу, с 16 на 17 сентября, на телеканале Москва 24

Юлия расскажет ведущей Ренате Пиотровски, почему актерам не стыдно раздеваться перед камерой и чем "Кинотавр" каждый год удивляет зрителей.

Смотрите новый выпуск в 00:20 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" стала главный редактор русской версии издания об искусстве The Art Newspaper Russia Милена Орлова.