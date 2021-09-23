Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российский кинопродюсер Александр Роднянский рассказал о состоянии режиссера Андрея Звягинцева. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram.
Роднянский попросил всех неравнодушных к судьбе Звягинцева не доставлять беспокойство семье режиссера.
"Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича и позволить ей сосредоточиться на его здоровье", – написал в своем блоге Роднянский.
В конце поста он также выразил благодарность всем, кто помогает семье режиссера, и выразил уверенность, что в ближайшее время продолжит работать с ним над следующей картиной.
"Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся", – заключил Роднянский.
Звягинцев был госпитализирован в Москве в июне этого года с приступами удушья. У него диагностировали легочную эмболию. В июле его выписали, однако позже ему снова стало плохо – его отправили на лечение в Германию с поражением почти 90% легких. Режиссера ввели в искусственную кому и подключили к ЭКМО.
Накануне стало известно, что режиссера вывели из искусственной комы, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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