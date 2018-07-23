Мемориальная квартира матери и сестер Маяковского откроется в этом году

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

Мемориальную квартиру матери и сестер поэта Владимира Маяковского в Студенецком переулке планируют открыть в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного музея Маяковского Алексея Лобова.

По его словам, вторая мемориальная квартира поэта откроется в рамках создания музейного кластера. "То значение, которое играла Александра Алексеевна в жизни Владимира, то значение, которое играли Ольга и Людмила – оно неоценимо", – подчеркнул Лобов.

В квартире сохранились все мемориальные предметы и мебель. В ней планируют сделать подлинную музейную реконструкцию. Комнату Ольги отдадут под публичные проекты. Внук Маяковского Роджер Томпсон уже выразил благодарность музею за увековечивание памяти его семьи.

Лобов также рассказал, что 1 сентября откроется выставки-исследования "Здорово, в веках Владимир" в Доме-музее Марины Цветаевой. В будущем планируется также создать виртуальный музей поэта. Там будут представлены подлинные архивные документы, а также информация о выставках и научные работы.

19 июля в России отметили 125-летний юбилей Владимира Маяковского.