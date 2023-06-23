МВД проверит высказывание директора Пушкинского музея о Сталине

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МВД проведет психолого-лингвистическую экспертизу в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Лихачева в интервью RTVI сказала, что Сталин в России – это предмет поп-культуры, его можно сравнить с Микки Маусом. По ее мнению, споры о Сталине отвлекают россиян от реальных проблем.

После этого, как отмечает агентство, депутаты ГД от партии КПРФ направили на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина заявление, в котором попросили завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина.

Как объяснил Матвеев, обращение в МВД перенаправили из СК РФ.

До этого ГД отклонила протокольное поручение депутатов ГД от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой. Целью поручения, уточняет издание, был запрос у Минкультуры РФ критериев, по которым отбирают кандидатов на должность руководителей музеев.

Лихачева стала директором ГМИИ имени Пушкина в марте этого года. С 2017 года она руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.

Бывший директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление на увольнение после 10 лет службы. Официально ее контракт истекал 2 апреля.

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