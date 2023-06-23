Роман "1984" Оруэлла стал самой популярной антиутопией в России

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Роман "1984" Джорджа Оруэлла и книги Виктора Пелевина Transhumanism Inc. и KGBT+ возглавили топ книг в жанре антиутопии среди российских читателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на книжный сервис "ЛитРес".

Отмечается, что "1984" Оруэлла чаще других книг в жанре антиутопии покупали в электронных экземплярах и в качестве аудиокниг.

"Лидером рейтинга по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг стал культовый роман "1984" – вершина творчества Оруэлла. Серебро и бронза принадлежат бестселлерам Виктора Пелевина: на втором месте – Transhumanism Inc., на третьем – KGBT+", – говорится в сообщении сервиса "ЛитРес".

В пятерку наиболее популярных книг жанра вошли роман "Атлант расправил плечи" за авторством Айн Рэнд и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Самые известные работы Оруэлла включают сатирическую повесть "Скотный двор" и роман-антиутопию "1984". Произведения писателя оказали значительное влияние на современную популярную и политическую культуру.

Ранее сообщалось, что Корней Чуковский и Стивен Кинг стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году. Общий тираж книг Кинга составил более 1,3 миллиона экземпляров. Чуковский возглавил топ самых издаваемых детских писателей с тиражом 898 тысяч экземпляров.

Следом за ними идут книги пера Федора Достоевского с общим тиражом более 916 тысяч экземпляров и произведения английской писательницы Агаты Кристи с общим тиражом 848 тысяч экземпляров.

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