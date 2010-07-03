Фильм "Братство" Павла Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля

Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля. Картина была отмечена за лучший сценарий.
В фильме Лунгина рассказывается про вывод советских войск на завершающем этапе войны в Афганистане.
В апреле сообщалось, что картина выйдет в прокат 9 мая 2019 года. После этого в Госдуме прозвучала критика в адрес "Братства", прокат фильма оказался под вопросом. Было принято решение организовать просмотр в министерстве культуры для комитетов по культуре и обороне, а также депутатов, которые воевали в Афганистане.
После просмотра и обсуждения было решено не привязывать релиз фильма ко Дню Победы. Павел Лунгин завил, что "Братство", прежде всего, антивоенный фильм. В итоге было решено выпустить фильм в прокат 10 мая.
Павел Лунгин является лауреатом Каннского кинофестиваля. Там он получил приз за лучшую режиссуру в 1993 году ("Такси-блюз") и лучший актерский ансамбль в 2000 году ("Свадьба").
Шанхайский международный кинофестиваль – крупнейший кинофестиваль Китая. В этом году он проходит с 15 по 24 июня.
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