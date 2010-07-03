Китай обошел Россию и США по премиальному фонду для музыкантов

В Китае организовали новый музыкальный конкурс с беспрецедентным призовым фондом, сообщает News.ru.
The First China International Music Competition, где своим мастерством мерились пианисты, завершился 21 мая. Его победитель получил небывалые по меркам современных музыкальных состязаний деньги – 150 тысяч долларов.
Для сравнения – на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, который 17 июня начинается в двух российских столицах, обладателям Гран-при во всех шести номинациях обещано по 100 тысяч долларов плюс 30 тысяч долларов призовых.
Таким образом, Пекинская консерватория, которая организовала конкурс, решила привлечь к классической музыке как можно больше людей и превратить Китай в мировой центр современной классической музыки.
Первую премию отдали Тони Сыци-Юню, представляющему Канаду. Юноша учится в американской Джульярдской школе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.