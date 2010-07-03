Китай обошел Россию и США по премиальному фонду для музыкантов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Китае организовали новый музыкальный конкурс с беспрецедентным призовым фондом, сообщает News.ru.

The First China International Music Competition, где своим мастерством мерились пианисты, завершился 21 мая. Его победитель получил небывалые по меркам современных музыкальных состязаний деньги – 150 тысяч долларов.

Для сравнения – на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, который 17 июня начинается в двух российских столицах, обладателям Гран-при во всех шести номинациях обещано по 100 тысяч долларов плюс 30 тысяч долларов призовых.

Таким образом, Пекинская консерватория, которая организовала конкурс, решила привлечь к классической музыке как можно больше людей и превратить Китай в мировой центр современной классической музыки.

Первую премию отдали Тони Сыци-Юню, представляющему Канаду. Юноша учится в американской Джульярдской школе.