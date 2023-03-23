14:57События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 40-летию театра "У Никитских ворот"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
24 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 40-летию театра "У Никитских ворот".
О подготовке к юбилею, грядущих премьерах и новых проектах расскажут:
- художественный руководитель театра, народный артист РФ Марк Розовский;
- директор театра Татьяна Ревзина;
- актеры Денис Юченков, Яна Прыжанкова и Марк Кондратьев.
Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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