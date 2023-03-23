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14:57

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 40-летию театра "У Никитских ворот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 40-летию театра "У Никитских ворот".

О подготовке к юбилею, грядущих премьерах и новых проектах расскажут:

  • художественный руководитель театра, народный артист РФ Марк Розовский;
  • директор театра Татьяна Ревзина;
  • актеры Денис Юченков, Яна Прыжанкова и Марк Кондратьев.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция

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