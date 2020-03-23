Скончался артист цирка Константин Васильев

Фото: circus.ru

Советский и российский клоун, акробат, народный артист России Константин Васильев скончался в возрасте 87 лет, сообщает RT.

В Росгосцирке выразили искренние соболезнования родным и близким Васильева.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, вместе с матерью пережил блокаду. После Великой Отечественной войны учился в ремесленном училище и занимался во Дворце пионеров акробатикой.

После окончания клоунских курсов с 1962 года выступал в цирке в качестве клоуна. В 1966 году иллюзионист Игорь Кио предложил Васильеву работать в своей программе с Анатолием Векшиным. Дуэт просуществовал четверть века.