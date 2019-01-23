Фильм "Т-34" показали ветеранам и студентам военных училищ

В кинотеатре Музея Победы ветеранам и студентам военных училищ показали фильм "Т-34", который уже назвали главным кинособытием наступившего года.

Кинолента собрала в прокате более двух миллиардов рублей.

Действие фильма "Т-34" происходит в годы Великой Отечественной войны. Он рассказывает о четверых солдатах, которые сбежали из концлагеря.

Главные роли исполнили Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов и Винценц Кифер.