Скелет бизона нашили археологи в Подмосковье

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Археологи обнаружили скелет бизона на Зарайской стоянке в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Зарайской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергея Лева.

Он отметил, что обнаруженные останки расположены в анатомическом порядке. В частности, цел позвоночный столб. Скелет докопают в следующем году, он перекрывает сразу несколько ям.

Среди других крупных находок в 2018 году удалось обнаружить землянку. Ее не стали раскапывать и законсервировали до следующего сезона.

"Из интересного там было найдено две вещи: во-первых, очаг, он был полностью заложен очажными камнями", – отметил археолог.

Кроме того, на дне большой ямы нашли листовидный наконечник, засыпанный красной краской – охрой. По мнению ученых, находка носит сакральный характер.

Наконечник обработан двусторонней ретушью и сильно затерт, что может означать, что его долго носили – в кармашке или кожаном мешочке.

Днем ранее в Подмосковье нашли череп мамонта с кладом. Находки передадут в государственный музей-заповедник "Зарайский кремль".