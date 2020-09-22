Китайский фильм "Восемь сотен" возглавил мировой прокат в 2020 году

Фото: Beijing Diqi Yinxiang Entertainment
Китайский фильм о войне "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году. Об этом сообщает портал Comic Book.
С момента премьеры картина заработала 426 миллионов долларов. Предыдущий лидер "Плохие парни навсегда" собрал всего 424 миллиона, причем показывать фильм начали еще до всемирных ограничений из-за коронавируса.
Картина "Восемь сотен" рассказывает историю отряда китайских солдат, которые в 1937 году обороняли склад в Шанхае от японских войск. На производство фильма потратили 86 миллионов долларов.
Согласно прогнозам, общие сборы "Восьми сотен" еще могут вырасти. Эксперты оценивают их на уровне 445 миллионов долларов.
Крупные проекты, такие как "Мулан" компании Disney и "Довод" Кристофера Нолана, пока не добились успеха. Они собрали 57 и 250 миллионов долларов в мировом прокате соответственно.
Фантастический фильм "Довод" остается достаточно популярным в странах СНГ. Два раза подряд картина становилась лидером проката.
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