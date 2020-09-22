Спиваков, Мацуев и Бессонов откроют XVIII концертный сезон Дома музыки

Фото: предоставлено пресс-службой
Торжественное открытие XVIII концертного сезона Московского международного Дома музыки состоится 24 и 25 сентября. В Светлановском зале ММДМ выступят Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и звезды российской академической сцены – пианисты Денис Мацуев и Иван Бессонов.
Откроют новый сезон сразу две яркие программы с участием маэстро Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.
Первый вечер Владимир Спиваков проведет в тандеме с пианистом Денисом Мацуевым.
Второй концерт будет посвящен наследию великого симфониста XX века Дмитрия Шостаковича. Вечер состоится 25 сентября, в день рождения композитора.
В центре программы – Первый фортепианный концерт Шостаковича. Сольную партию в нем исполнят молодой пианист-виртуоз, победитель конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians Иван Бессонов и лауреат всероссийских конкурсов Александр Бахарев.
Концерты в Доме музыки пройдут с соблюдением всех правил, установленных Роспотребнадзором.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: