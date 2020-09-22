Спиваков, Мацуев и Бессонов откроют XVIII концертный сезон Дома музыки

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Торжественное открытие XVIII концертного сезона Московского международного Дома музыки состоится 24 и 25 сентября. В Светлановском зале ММДМ выступят Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и звезды российской академической сцены – пианисты Денис Мацуев и Иван Бессонов.

Откроют новый сезон сразу две яркие программы с участием маэстро Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.

Первый вечер Владимир Спиваков проведет в тандеме с пианистом Денисом Мацуевым.

Второй концерт будет посвящен наследию великого симфониста XX века Дмитрия Шостаковича. Вечер состоится 25 сентября, в день рождения композитора.

В центре программы – Первый фортепианный концерт Шостаковича. Сольную партию в нем исполнят молодой пианист-виртуоз, победитель конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians Иван Бессонов и лауреат всероссийских конкурсов Александр Бахарев.

Концерты в Доме музыки пройдут с соблюдением всех правил, установленных Роспотребнадзором.