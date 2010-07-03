Валентин Гафт проходит реабилитацию после инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Валентин Гафт восстанавливает здоровье после инсульта в реабилитационном центре.

"Все стабильно. Его выписали из больницы, сейчас он находится в реабилитационном центре. После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц – о прогнозах пока говорить рано", – рассказала Агентству "Москва" его супруга, актриса Ольга Остроумова.

7 августа стало известно о госпитализации Гафта. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. У артиста был инсульт.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино. Родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Ведущий актер московского театра "Современник" с 1969 года. Играл в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Известен также благодаря картинам "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

