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Журнал Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире за 2017 год. Возглавила список ирландская рок-группа U2. Полный рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным журнала, U2 заработала за 2017 год 54,4 миллиона долларов. При этом 52 миллиона группе принес гастрольный тур Joshua Tree Tour.

На втором месте оказался кантри-исполнитель Гарт Брукс, чей доход в 2017 году составил 52,2 миллиона долларов. А третью строчку рейтинга заняла американская группа Metallica с прибылью 43,2 миллиона долларов.

В конце июня журнал "Rolling Stone" опубликовал рейтинг 100 композиций этого столетия. Песня "Crazy in Love" певицы Бейонсе из ее альбома 2003 года "Dangerously in Love" возглавила список лучших песен XXI века.

На второй строчке рейтинга расположилась песня британской певицы M.I.A. – "Paper Planes". Третьими стали рок-музыканты The White Stripes с треком "Seven Nation Arm", на который было сделано множество каверов из-за высокой популярности композиции.

Замкнула сотню песня "Gasolina" пуэрто-риканца Дэдди Янки.