Фото: facebook.com/Polizei.NRW.K

В Германии на помойке нашли шедевры живописи XVII века, передает "Мир 24". О находке рядом с немецким городом Оренбах в полицию сообщил 64-летний мужчина. Он заметил в урне на остановке две картины.

Эксперты выяснили, что речь идет об оригинальных произведениях, которые датируются XVII веком. Специалисты выясняют ценность найденных шедевров, а после озвучат их дальнейшую судьбу.

По мнению искусствоведов, одно из полотен мог написать ученик Рембрандта – живописец из Голландии Самуэль ван Хогстратен. Он нарисовал портрет мальчика. Второе произведение маслом написал художник Пьетро Беллоти. На картине изображен его автопортрет.

Ранее итальянский художник продал первую в мире скульптуру, созданную из пространства мыслей и энергиис. Невидимое произведение искусства ушло с молотка за 15 тысяч евро, то есть 1,3 миллиона рублей. Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау. Его скульптура получила название "Я есмь" (I am).

Сальваторе заявил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером, примерно, 150×150 сантиметров. Скульптура должна быть на открытом воздухе.

Как заявил Сальваторе Гарау, успешный исход аукциона свидетельствует о том, что пустота – это не что иное, как пространство, полное энергии.