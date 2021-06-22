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Фото: facebook.com/Polizei.NRW.K
В Германии на помойке нашли шедевры живописи XVII века, передает "Мир 24". О находке рядом с немецким городом Оренбах в полицию сообщил 64-летний мужчина. Он заметил в урне на остановке две картины.
Эксперты выяснили, что речь идет об оригинальных произведениях, которые датируются XVII веком. Специалисты выясняют ценность найденных шедевров, а после озвучат их дальнейшую судьбу.
По мнению искусствоведов, одно из полотен мог написать ученик Рембрандта – живописец из Голландии Самуэль ван Хогстратен. Он нарисовал портрет мальчика. Второе произведение маслом написал художник Пьетро Беллоти. На картине изображен его автопортрет.
Ранее итальянский художник продал первую в мире скульптуру, созданную из пространства мыслей и энергиис. Невидимое произведение искусства ушло с молотка за 15 тысяч евро, то есть 1,3 миллиона рублей. Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау. Его скульптура получила название "Я есмь" (I am).
Сальваторе заявил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером, примерно, 150×150 сантиметров. Скульптура должна быть на открытом воздухе.
Как заявил Сальваторе Гарау, успешный исход аукциона свидетельствует о том, что пустота – это не что иное, как пространство, полное энергии.
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