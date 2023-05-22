Первый концерт проекта "Военные оркестры в парках" состоится в Москве 28 мая

Фото: пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

Первый концерт программы "Военные оркестры в парках" сезона-2023 пройдет 28 мая на территории Парка Горького.

Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке министерства обороны РФ и правительства Москвы в лице департамента культуры продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций – выступлений военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.

В этом году проекту исполняется семь лет. За это время военные музыканты дали более 140 концертов на летних площадках, в парках и скверах Москвы. Зрителями стали более 500 тысяч человек.

Всего в рамках седьмого сезона состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых пройдут в московских парках. Формирует состав участников проекта музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня", начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

Ежегодно в программе принимают участие лучшие военные оркестры Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.

Впервые программа "Военные оркестры в парках" была реализована в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных коллективов были очень тепло встречены зрителями, благодаря этому было принято решение сделать проект ежегодным и расширить его географию. Уже с 2017 года увеличилось количество концертов и городских площадок, задействованных в рамках программы.

В 2021 году программа "Военные оркестры в парках" вышла за пределы Москвы. Впервые концерты военных музыкантов прошли не только в столичных парках, но и в Подмосковье.

В этом году открытие программы состоялось 20 мая в Подмосковье на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России, у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В течение лета выступления пройдут в 12 парках культуры и отдыха, а также на других городских площадках.

Ранее в Москве открылся первый этап продажи билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Мероприятия пройдут на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. Стоимость билетов составляет от 1,8 до 7,5 тысячи рублей. Организаторы мероприятия призвали к бдительности и попросили не приобретать билеты с рук и у третьих лиц.