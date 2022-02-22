Гостем "The City. Говорим" станет актер Андрей Мерзликин

Фото: предоставлено гостем программы

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актер Андрей Мерзликин. Эфир пройдет в ночь со вторника на среду, с 22 на 23 февраля.

В беседе с ведущим Александром Богуславским актер Андрей Мерзликин расскажет, как оставаться востребованным в новой реальности стримингов и как молодые актеры и режиссеры меняют кино.

Смотрите эфир программы в 00:20 на Москве 24.

Ранее гостем программы стал фотограф Владимир Широков. Ведущий Дмитрий Быков узнал у него, зачем нужны постановочные фото, когда весь мир хочет видеть жизнь в кадре, и как в зрелом возрасте не испугаться полностью себя переформатировать.