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13:49

Номинантов на "Оскар" объявят в Лос-Анджелесе

культура

13:49

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Фото: depositphotos/MidoSemsem

Претендентов на премию Американской академии киноискусств назовут 22 января во время церемонии в Лос-Анджелесе. Она начнется в 16:20 по московскому времени.

Транслировать церемонию будет телекомпания ABC. Номинатов объявят актриса Трэйси Эллис Росс, известная по комедийному сериалу "Подруги", и артист пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани, снявшийся в комедийном сериале "Силиконовая долина".

Сама 91-я церемонии вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля. Награда присуждается в 24 номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и актерские номинации за главные роли и роли второго плана.

На "Оскар" могут выдвигать картины, которые находятся в прокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, который предшествует году вручения премии.

Вслед за официальным объявлением номинантов состоится второй этап голосования, когда члены Американской академии киноискусств определят лауреатов. С этой задачей они должны справится до 19 февраля.

В преддверии церемонии американские СМИ пытаются угадать вероятных претендентов на "Оскара" в категории "Лучший фильм". Издание Variety отмечает, что среди других возможных номинантов выделяются мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась", драму Альфонсо Куарона "Рома" и ленту Питера Фаррелли "Зеленая книга".

А вот авторы портала Vulture не исключают, что среди номинантов окажутся и фильм Спайка Ли "Черный клановец", а также кинолента Адама Маккея "Власть".

К уже названным картинам кинокритик Кирилл Разлогов добавил "Черную пантеру" Райана Куглера и "Богемскую рапсодию" Брайана Сингера, уточняет радиостанция "Москва FM".

Ранее сообщалось о планах продюсеров "Оскара" собрать на сцене звезд Marvel. Организаторы награждения решили сделать ставку на известных личностей, которые будут представлять номинантов и победителей.

В Лос-Анджелесе назовут претендентов на Оскар

культура

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