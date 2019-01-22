Бабушкин вариант: почему модники стали ходить в платках

Американский хип-хоп исполнитель Раким Майерс, более известный как A$AP Rocky, появился на ковровой дорожке ежегодного гала-фестиваля Art + Film в довольно необычном образе. На рэпере был брючный костюм и косынка – примерно такая, как на российских бабушках.
Участники проекта "Московское долголетие" уверены: столица моды временно переезжает в Россию. "Много такого интересного нашего русского вошло в моду, не только платочки", – рассказывает Ольга Боженова. Пенсионеры уверены, что меховую российскую шапку в скором времени начнут демонстрировать на нью-йоркской неделе моды.
Специально для телеканала Москва 24 бабушки подобрали платки для зарубежных и российских звезд. Леонардо ДиКаприо посоветовали павловопосадский платок с рисунком старорусского образца и бусы из янтаря. Nicki Minaj подойдет ярко-красный павловопосадский платок.
Джастину Биберу стоило бы купить платок с рисунком по типу какого-нибудь дракона. Также ему нужны бусы с крупным жемчугом. FEDUKу подойдет белый платок с огурцами, а также очки в черной оправе.
В грядущей популярности фейшн-консультаций бабушки не сомневаются, но пока могут помочь со стилем каждому и бесплатно.
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