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Культура

21 декабря, 15:04

Комедии Гайдая бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы в новогодние праздники

культура кино праздники

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссер Леонид Гайдай

Комедии Леонида Гайдая и фильмы советского режиссера Ларисы Шепитько можно будет бесплатно посмотреть с 1 по 8 января в кинотеатрах сети "Москино". Запланировано 26 таких показов, прийти на них можно по предварительной регистрации.

В кинотеатрах "Искра", "Молодежный", "Тула", "Сатурн", "Юность", "Вымпел", "Полет", "Салют", "Спутник", "Березка" покажут девять самых известных комедий Гайдая. Ретроспектива приурочена к 95-летию со дня рождения режиссера, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Комедию "Бриллиантовая рука" можно будет увидеть в кинотеатрах "Полет" 1 января в 15:00 и "Березка" 2 января в 13:00. "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" покажут 2 января в 13:00 в кинотеатре "Тула". Показ фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пройдет в кинотеатре "Молодежный" 8 января в 12:00, в кинотеатрах "Искра" и "Сатурн" 1 января в 12:00, а также в "Спутнике" 6 января в 14:00.

Ретроспектива кинокартин Ларисы Шепитько состоится 6–8 января в кинотеатрах "Тула", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Сатурн" и "Спутник". Показы посвящены 80-летию со дня ее рождения – 6 января. Зрители увидят четыре самые известные картины – "Восхождение", "Крылья", "Ты и я" и "Прощание".

Первую можно посмотреть 6 января в 13:30 в "Салюте" и 7 января в 11:20 в кинотеатре "Полет". Это первая советская картина, которую удостоили высшей награды Международного кинофестиваля в Западном Берлине – "Золотого медведя".

В основу сюжета лег рассказ Василя Быкова "Сотников" о судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам во время Великой Отечественной войны. Фильм хотели запретить советские цензоры, но после вмешательства первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Петра Машерова он вышел на широкие экраны.

А с 25 декабря по 10 января в кинотеатрах сети "Москино" зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!": популярные мультфильмы, детские сказки, советские комедии и киноленты для семейного просмотра. Всего запланировано более 130 бесплатных киносеансов. Эксклюзивные показы мультфильма "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество" пройдут в кинотеатре "Космос" со 2 по 7 января.

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