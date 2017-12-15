Бесплатные сеансы организуют в городских кинотеатрах в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серия праздничных бесплатных показов фильмов начнется в "Москино" с 25 декабря. Всего пройдет более 130 сеансов. До 10 января зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!", состоящего из популярных советских фильмов.

"Мы покажем на большом экране любимые многими советские сказки и фильмы: "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Джентльмены удачи", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и другие. А в кинотеатре "Космос" совместно с Большим фестивалем мультфильмов готовим серию показов анимационного фильма "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество"", – цитирует директора сети кинотеатров Светлану Максимченко портал мэра и правительства Москвы.

Показы пройдут с 10:00 до 17:00 в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Молодежный" и "Тула". Подробное расписание и перечень фильмов можно посмотреть здесь. Всего планируется провести 137 сеансов.

Эксклюзивные показы мультфильма "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество" пройдут в кинотеатре "Космос" со 2 по 7 января. Немецкая анимационная картина стала участником X Большого фестиваля мультфильмов.

Сеть городских кинотеатров "Москино" регулярно проводит бесплатные тематические показы кино. Так с 14 по 16 декабря там показывают документальные и художественные фильмы молодых режиссеров из стран-участниц БРИКС (Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР).