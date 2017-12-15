Бесплатные сеансы организуют в городских кинотеатрах в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Серия праздничных бесплатных показов фильмов начнется в "Москино" с 25 декабря. Всего пройдет более 130 сеансов. До 10 января зрители смогут увидеть картины из цикла "Мороз и солнце: фильм чудесный!", состоящего из популярных советских фильмов.
"Мы покажем на большом экране любимые многими советские сказки и фильмы: "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Джентльмены удачи", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и другие. А в кинотеатре "Космос" совместно с Большим фестивалем мультфильмов готовим серию показов анимационного фильма "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество"", – цитирует директора сети кинотеатров Светлану Максимченко портал мэра и правительства Москвы.
Показы пройдут с 10:00 до 17:00 в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник", "Молодежный" и "Тула". Подробное расписание и перечень фильмов можно посмотреть здесь. Всего планируется провести 137 сеансов.
Эксклюзивные показы мультфильма "Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество" пройдут в кинотеатре "Космос" со 2 по 7 января. Немецкая анимационная картина стала участником X Большого фестиваля мультфильмов.
Сеть городских кинотеатров "Москино" регулярно проводит бесплатные тематические показы кино. Так с 14 по 16 декабря там показывают документальные и художественные фильмы молодых режиссеров из стран-участниц БРИКС (Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР).
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: