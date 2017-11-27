В Москве пройдут бесплатные показы индийского и бразильского кино

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Бесплатные показы документальных и художественных фильмов молодых режиссеров из стран-участниц БРИКС (Россия, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР) состоятся в сети кинотеатров "Москино". Киносеансы будут проходить в рамках конкурсной программы "Эхо международных кинофестивалей стран БРИКС" с 14 по 16 декабря. Зрители смогут увидеть 33 киноленты, созданные в 2015-2017 годах, передает портал мэра и правительства Москвы.
14 декабря в кинотеатре "Салют" будет представлен художественный фильм индийского режиссера Амартия Бхаттачарья "Потерянная Идея" (2016). Сюжет ленты разворачивается в фантастической деревне, где два главных героя мечтают стать единоличными собственниками Идеи — юной свободолюбивой девушки. Чтобы решить конфликт герои обращаются за помощью к Судьбе – властному покровителю. Однако Идея убегает от них в более свободную реальность.
Также 14 декабря в кинотеатре "Космос" состоится показ 40-минутной истории о жизни офисного работника из Пекина. Главный герой прочитал роман "Потерянный горизонт" и отправился путешествовать. Он побывал в 6 провинциях, 12 городах и добрался до Тибета. Сюжет документального фильма "Шангри-Ла" (2017) основан на реальных событиях.
15 декабря в кинотеатре "Юность" зрители смогут увидеть документальную киноленту "Юг & Юго-Восточный — Вьетнам в музыке и жизни" (2016). Фильм рассказывает о путешествии двух молодых людей Алекса и Тиффанни по Юго-Восточной Азии. В пути герои знакомятся с местными музыкантами и различными направлениями: от вьетнамского хип-хопа до инди-музыки.
В кинотеатре "Космос" 15 декабря будет представлена картина российского режиссера Александра Касаткина "Три дня до весны" (2017). Это история о наступлении бактериологической катастрофы после того, как во время блокады Ленинграда фашисты разбомбили научно-исследовательский медицинский институт, где хранились смертельно опасные вирусы. Главные герои доктор Марцинская и офицер НКВД Андреев за три дня должны спасти соотечественников.
16 декабря в малом зале кинотеатра "Космос" состоится показ документального фильма о мужских парикмахерских в фавелах Рио-де-Жанейро "Свежая стрижка".
По словам генерального директора сети "Москино" Светланы Максимченко, все киноленты будут оцениваться жюри. Победители будут выбраны в четырех номинациях: "Лучший художественный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный полнометражный фильм" и "Лучший документальный короткометражный фильм". Закрытие фестиваля пройдет в кинотеатре "Космос" 16 декабря, где будет представлена кинолента, ставшая победителем в номинации "Лучший художественный фильм".
С расписанием бесплатных кинопоказов можно ознакомиться по ссылке.
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