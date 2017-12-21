Россияне назвали Хворостовского музыкантом года – ВЦИОМ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Жители РФ назвали оперного певца Дмитрия Хворостовского музыкантом года в 2017 году. За него проголосовало 14 процентов респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Хворостовский скончался утром 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Актерами года стали Сергей Безруков и Константин Хабенский, набравшие по 5 процентов голосов. Первое место среди писателей поделили Дарья Донцова, Борис Акунин и Захар Прилепин – за них проголосовали по 2 процента опрошенных.

Хоккеист Александр Овечкин, фигуристка Евгения Медведева и биатлонист Антон Шипулин стали спортсменами года – им россияне отдали по 4 процента голов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился в декабре. В опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.