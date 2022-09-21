Актер "Ходячих мертвецов" Норман Ридус получит звезду на "Аллее славы" Голливуда

Фото: YouTube/Ходячий
Американский актер Норман Ридус, известный в амплуа Дэрила Диксона в телесериале "Ходячие мертвецы", 27 сентября будет удостоен звезды на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщает официальный сайт аллеи.
Известно, что новую звезду расположат на Голливудском бульваре 6600 перед магазином Hollywood Toys&Costumes. Кроме того, Ридус получит звезду "в области телевидения".
"Этот любимец фанатов постоянно демонстрирует свой талант. Его талант от актера до режиссера и художника не знает границ", – поделился продюсер "Аллеи славы".
Ранее на платформе YouTube был опубликован трейлер фильма режиссера Мэтта Эскандари "Под наблюдением", в главной роли которого снялся американский актер Брюс Уиллис. Картина выйдет в прокат 23 сентября. Сценарий фильма написал Брэндон Стифер.
Кроме того, лента австралийского режиссера "Три тысячи лет желаний", главные роли в котором исполнили Идрис Эльба и Тильда Суинтон, заняла первое место в прокате в России и странах СНГ за 17–18 сентября. За время выхода фильм собрал примерно 119 миллионов рублей.
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