Сын Караченцова рассказал о причинах перевода отца в реанимацию

"У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – сообщил Андрей Караченцов и отметил, что состояние его отца "стабильное и хорошее".
27 февраля 2017 года в поселке Загорянский произошло
ДТП с участием иномарки и "ГАЗели". Пассажиром легковушки был актер Николай Караченцов. После аварии артиста госпитализировали, он был доставлен в НИИ имени Склифосовского.
Ровно 12 годами ранее Караченцов попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Его автомобиль врезался в столб. В результате актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.