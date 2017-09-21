Сын Караченцова рассказал о причинах перевода отца в реанимацию

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Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал РБК, что его отец был переведен в палату реанимации в НИИ Склифосовского.

"У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", – сообщил Андрей Караченцов и отметил, что состояние его отца "стабильное и хорошее".

18 сентября актер был госпитализирован в НИИ им. Н.Склифосовского в отделение нейрохирургии. Причины госпитализации не уточнялись.

