Умер режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников

Фото: vk.com/chaifru

Екатеринбургский кинорежиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для рок-группы "Чайф" и других музыкантов, ушел из жизни. Об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Котельников снял клипы к таким песням, как "Все девушки Бонда" и "С чего начинается Родина".

"А сколько еще было планов! Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", – поделилась группа.

Котельников также снял такие фильмы, как "О, этот Фариан!" и "Картонная пристань". Кроме того, мужчина работал над клипами для знаменитой немецкой группы Bad Boys Blue.

17 ноября 2022 года в прокат вышел фильм Котельникова "Гриша Субботин", в котором он занимал кресло режиссера. В картине снимались участники шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков, а также лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.