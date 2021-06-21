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Культура

17:38

В России вышла первая серия пятого сезона "Рика и Морти"

культура

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Рик и Морти"; режиссер – Уэсли Арчер; производство – Green Portal Productions

Первый эпизод пятого сезона мультсериала "Рик и Морти" стал доступен для российских зрителей. Он вышел на сервисе "КиноПоиск HD". Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам создателей сериала, в новом сезоне главные герои столкнутся с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, восставшими из ада клонами и пришельцами, а компанию им составят родители Морти – Бэт и Джерри, а также старшая сестра мальчика Саммер.

На данный момент серия доступна пользователям подписки "Плюс" пока только на языке оригинала с русскими субтитрами, однако в ночь на 22 июня она выйдет в озвучке от Сыендука.

Уточняется, что всего в сезоне запланировано 10 серий, они будут выходить каждый понедельник.

В 2018 году члены Американской телеакадемии признали один из эпизодов мультсериала "Рик и Морти" лучшей анимированной передачей года. Он получил премию Creative Arts Emmy Award за лучшие визуальные эффекты и технологические характеристики.

В центре сюжета мультика находится школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Дедушка молодого человека занимается научными исследованиями, активно привлекая его в работу. И каждый раз они оказываются в самых неожиданных местах и нелепых ситуациях.

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