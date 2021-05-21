Москва онлайн покажет концерт "Бродский. Стихи" с участием известных актеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 мая, в день рождения Иосифа Бродского, в Доме культуры ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи".

Лирику великого поэта прочитают Паша Артемьев, Алиса Гребенщикова, Инна Сухорецкая, Яна Иртеньева, Наташа Горбас, Павел Михайлов, а также актеры театров "Практика", "Театр.Doc", "Гоголь-центр", Центра Мейерхольда и Театра Ермоловой.

Литературный проект существует с 2015 года, его создал актер и куратор Павел Михайлов. Ежегодно на поэтический вечер собирается полный зал зрителей. В этом году еще один концерт, посвященный Бродскому, состоится в Зеленом театре ВДНХ 19 августа.

Смотрите трансляцию 24 мая в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.