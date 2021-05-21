Валерий Меладзе станет наставником в шоу "Я вижу твой голос"

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Звездным наставником в шоу "Я вижу твой голос" станет Валерий Меладзе. Второй выпуск вокального квеста выйдет на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00. Артист поможет участнику исполнить мечту и выиграть миллион рублей.

"Если ты не слышишь голос человека, ты практически не можешь угадать, поет он или нет. По крайней мере, у меня не настолько развита интуиция. Я лучше буду полагаться на визуальные признаки. На мой взгляд, если человек имеет опыт пения, он должен правильно держать микрофон. Например, в начале карьеры, 20 лет назад, я не знал, что мне делать с руками. Я мог петь стоя, ничего не делая, и не особо напрягался по этому поводу, потому что голос звучал всегда хорошо. Но все же было некое несоответствие, пока я не нашел свой образ и язык тела. Сейчас на эстраде, кстати, чаще обратная ситуация: люди умеют себя преподнести, а вот с пением не очень складывается", – считает Валерий Меладзе.

В команду экспертов войдут Николай Фоменко, Ольга Шелест, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков и ST. Герои шоу за весь выпуск не проронят ни слова. Таксист, свадебный регистратор, пародист, бывшая рокерша, танцор и тренер по фигурному катанию – кто из них в этот раз впечатлит публику своим голосом, а кому лучше не приближаться к микрофону вовсе? Если в финал попадет настоящий певец, то денежный приз получит участник. Но если эксперты ошибутся и до конца проекта продержится лжевокалист, то солидный денежный приз достанется ему, а звездный наставник Валерий Меладзе исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса.

"На каждом концерте ко мне просятся на сцену люди, чтобы спеть дуэтом. Как правило, половина из них совершенно не умеет петь. И мне, кстати, гораздо больше нравятся выступления людей, которые вообще не попадают в ноты, но делают это самозабвенно, чем те, которые попадают 50 на 50. Я не боюсь спеть в финале с непоющим участником – зато посмеемся. Я бы и сам петь не смог – сквозь смех спеть невозможно", – добавил Меладзе.

Смотрите шоу "Я вижу твой голос" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Россия" и на платформе СМОТРИМ.