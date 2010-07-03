Москва встретит 23-й "Праздник мороженого" с главным Дедом Морозом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 и 26 мая в "Сокольниках" пройдет одно из наиболее ярких событий года – традиционный "Праздник мороженого". В этом году символом мероприятия станет Дед Мороз из Великого Устюга. В двухдневной программе – более 1000 видов мороженого от разных производителей, флешмобы новогодних героев, весенний хоровод вокруг Дедушки Мороза и многое другое.

В этом году лейтмотивом мероприятия станет театр. Представление начнется прямо с входа в парк, где всех будет встречать оркестр Дедов Морозов и Снеговиков. А главным гостем праздника станет сам Дедушка, приехавший прямиком из Великого Устюга. Концертную программу мероприятия откроет народный артист России, поэт Илья Резник и его детский ансамбль "Маленькая страна". На сцене будет проходить не просто концерт, а целый музыкальный сказочный спектакль с танцами, песнями, конкурсами и, конечно, тоннами разыгранного мороженого. Ведущими будут Сказочник и Снежная Королева. А в гости к ним придут их друзья: Снеговики, Белоснежка, эльфы и новогодние мимы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каждый год на празднике традиционно собираются сотни тысяч гурманов и любителей мороженого. В этом году производители (к слову, в мероприятии примут участие более 15) порадуют покупателей новыми вкусами, видами и формами. Будут представлены как необычные новинки, так и традиционные сорта: пломбир, сливочное, йогуртное, творожное, веганское, фруктовое с разными вкусами и разных цветов, а также удивительное радужное мороженое (ванильный пломбир в цветах радуги). Кроме того, у гостей будет возможность создать собственное мороженое – организаторы предложат выбрать вкус, а затем шоколад, который понравится больше всего – темный, молочный или белый. А с 18:00 до 20:00 для гостей отыграет свой сет ведущий и диджей радиостанции "Москва FM" Игорь Рябов.

Начало в 10:00.

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