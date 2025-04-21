Умерла последняя представительница рода Строгановых

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Baroness Hélène de Ludihghausen

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна Строганова (баронесса Элен де Людингаузен-Строганова) скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в своем телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба Пермского землячества, почетным членом которого являлась Строганова, баронесса умерла 20 апреля.

"Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью", – поделилась Платонова.

Министр также рассказала, что баронесса была основательницей Международного фонда для восстановления Строгановского дворца и помощи российским музеям. По ее словам, первые поступления в фонд были обеспечены благодаря организации "строгановских туров" в Петербург.

Строганова родилась 20 августа 1942 года. Баронесса работала в качестве директора в Доме моды Ива Сен-Лорана. Помимо работы, Строганова также активно занималась общественной деятельностью и благотворительностью. В 2010 году она была удостоена Строгановской премии в номинации "За достижения в политической и общественной жизни".

Купеческий род Строгановых происходил из крестьян-поморов Русского Севера и представлял из себя крупнейших солепромышленников и землевладельцев. В 1817 году пермские владения Строгановых переделали в майорат, площадью порядка 1,5 миллиона десятин земли. И площадь не изменялась до 1917 года.