Более 400 полотен представят на экспозиции "Сохраняя культуру. Музей Рерихов"

Выставка "Сохраняя культуру. Музей Рерихов" откроется 27 апреля на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Постоянная экспозиция разместится в павильоне № 13 "Здравоохранение" (бывший "Армянская ССР"), отреставрированном в прошлом году. Там представят более 400 живописных полотен Николая и Святослава Рерихов, а также скульптуры и тибетские иконы, привезенные в 1920-х годах из научно-художественной экспедиции Николая Рериха в Индию и Центральную Азию.
Живописные работы Николая Рериха создавались в течение 45 лет. На выставке покажут его картины "Строят ладьи", "Идолы", "Ангел последний", "Армагеддон" и работы из цикла "Гималаи".
Сын Николая Рериха Святослав жил и работал в Индии, поэтому живопись его посвящена быту индийской деревни.
На экспозиции будут представлены его полотна "Весна", "Мы тоже ищем", "Молчание", "Христос с учениками" и другие. Кроме того, можно будет увидеть созданные им портреты отца, жены, индийских знаменитостей, политических деятелей и подвижников.
Стоимость входного билета в музей – 200 рублей, льготного – 100 рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.