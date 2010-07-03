Более 400 полотен представят на экспозиции "Сохраняя культуру. Музей Рерихов"

Фото: Николай Рерих. Канченджанга

Выставка "Сохраняя культуру. Музей Рерихов" откроется

27 апреля на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Постоянная экспозиция разместится в павильоне № 13 "Здравоохранение" (бывший "Армянская ССР"), отреставрированном в прошлом году. Там представят более 400 живописных полотен Николая и Святослава Рерихов, а также скульптуры и тибетские иконы, привезенные в 1920-х годах из научно-художественной экспедиции Николая Рериха в Индию и Центральную Азию.

Живописные работы Николая Рериха создавались в течение 45 лет. На выставке покажут его картины "Строят ладьи", "Идолы", "Ангел последний", "Армагеддон" и работы из цикла "Гималаи".

Сын Николая Рериха Святослав жил и работал в Индии, поэтому живопись его посвящена быту индийской деревни.

На экспозиции будут представлены его полотна "Весна", "Мы тоже ищем", "Молчание", "Христос с учениками" и другие. Кроме того, можно будет увидеть созданные им портреты отца, жены, индийских знаменитостей, политических деятелей и подвижников.

Стоимость входного билета в музей – 200 рублей, льготного – 100 рублей.