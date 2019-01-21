Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга – актриса и телеведущая Юлия Высоцкая – обвенчались. Церемония прошла в минувшее воскресенье, 20 января, в Пскове.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты с 1998 года. У супругов двое детей.

Венчание проходило в Троицком соборе. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На венчании присутствовали близкие друзья и родственники супружеской пары, в том числе брат Кончаловского – режиссер Никита Михалков.

В октябре 2018 года Владимир Путин вручил Юлии Высоцкой почетное звание Заслуженного артиста России. В то же время Кончаловский предложил учредить в России государственную театральную премию.