Андрей Кончаловский призвал учредить государственную театральную премию

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В России необходимо учредить государственную театральную премию. Такое мнение высказал режиссер Андрей Кончаловский.

"Золотая маска" не является государственной премией и, мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе", – цитирует его слова РИА Новости.

Кончаловский также заметил, что решения "Золотой маски" иногда носят "очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику". Кроме того, по его словам, премия не уделяет достаточного внимания русскому театру в регионах.

Ранее Министерство культуры РФ заявило о выходе из состава организаторов премии "Золотая маска". В ведомстве объяснили это решение тем, что Минкультуры фактически не влияет на функционирование премии.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Премией за лучшие работы сезона награждают на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

В Минкультуры также подчеркнули, что премия должна быть максимально независимой, хотя присутствие ведомства в числе организаторов "всегда являлось номинальным".

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