Актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Актриса Шарлотта Арно обратилась в суд с заявлением об изнасиловании со стороны Жерара Депардье несколько лет назад. Однако расследование дела затянулось.

"Я жертва Депардье. Ему предъявлено обвинение больше года назад. Я больше не могу молчать", – написала Арно на своей странице в Twitter.

Она уточнила, что инцидент произошел в августе 2018 года. При этом Депардье не признал вину.

В декабре 2020 года артиста обвинили в агрессивных действиях сексуального характера. С того момента никаких мер в отношении Депардье не принималось. Тогда адвокат актера Эрве Темим выразил сожаления, что ситуация с обвинениями и расследованием стала публичной.

