Жерару Депардье предъявлены во Франции обвинения в сексуальном насилии

23 февраля, 22:33
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Обвинения в сексуальном насилии были предъявлены актеру Жерару Депардье во Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Артиста также обвинили в агрессивных действиях сексуального характера. Близкий к расследованию источник поделился, что это произошло еще в декабре. С того момента никаких мер в отношении Депардье не принималось. Актер сейчас под судебным контролем.
Следственные действия в отношении Депардье осуществляет прокуратура Парижа. Адвокат актера Эрве Темим рассказал AFP, что информация об обвинениях соответствует действительности. Защитник выразил сожаление, что ситуация с обвинениями и расследованием стала публичной. Темим уточнил, что подзащитный не согласен с предъявленными обвинениями.
Обвинения предъявили в рамках дела, возбужденного в 2018 году после жалобы неназванной молодой актрисы.
Ранее Жерар Депардье принял православие. Его крестили в Париже, в соборе Александра Невского.
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