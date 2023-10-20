Константин Хабенский может вернуться в большое кино в следующем году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер и художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский планирует вернуться в большое кино в следующем году. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Не хочется делать две работы параллельно, учитывая, что работа в кино, наверное, мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра – это новый университет в моей жизни", – рассказал он.

Он отметил, что сейчас в театре собралась нужная команда и уже построены планы на следующие сезоны. Поэтому с нового года актер сможет бывать на съемочной площадке побольше.

По его словам, с момента назначения его худруком МХТ имени Чехова он основную часть времени посвящает театру.

В сентябре 2023 года Владимир Путин наградил Хабенского орденом Почета "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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