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20 октября, 14:49

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Москва онлайн покажет творческую встречу с Владимиром Машковым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

22 октября зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире творческую встречу с Владимиром Машковым.

Владимир Машков – народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, художественный руководитель "Московской театральной школы Олега Табакова".

Творческая встреча пройдет в рамках юбилейной программы "Школе-студии МХАТ – 80. Юбилейный альбом".

Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн
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