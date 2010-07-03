Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Фото: предоставлено организаторами

Саундтреки к известным итальянским кинофильмам исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением маэстро Николы Джулиани в Светлановском зале Дома музыки 21 мая. Вечер также будет ознаменован российской премьерой мистического хоррора 1917 года "Сатанинская рапсодия", музыку к которому написал Пьетро Масканьи.

Программу концерта "Музыка итальянского кино" составили гениальные мелодии Морриконе, Роты, Пьовани, ставшие украшением знаменитых кинолент Пазолини, Тарантино, Феллини, Бениньи. Сегодня эти шедевры киномузыки постоянно звучат в концертных залах, а диски с записями этих саундтреков продаются громадными тиражами.

Новый проект итальянского дирижера Николы Джулиани подарит гостям ММДМ не только возможность услышать в исполнении симфонического оркестра музыку к фильмам "Сладкая жизнь", "Ночи Кабирии", "Однажды на Диком Западе" и многим другим, но и стать свидетелями эксклюзивной премьеры. Впервые в России будет показан немой фильм 1917 года "Сатанинская рапсодия" (режиссер Нино Оскилья) с "живым" музыкальным сопровождением. Именно этот мистический хоррор стал первым в истории мирового кинематографа немым фильмом, музыку к которому написал Пьетро Масканьи – известный итальянский композитор, чья опера "Сельская честь" с успехом идет в театрах всего мира уже более ста лет.

Впервые в России эта раритетная кинолента будет показана с субтитрами на русском языке и с "живым" музыкальным сопровождением. В основу картины легла поэма Фаусто Марии Мартини – своего рода "женская версия Фауста". Стареющая итальянская аристократка ради возвращения молодости заключает договор с дьяволом. Графиня станет молодой, но при условии полного отказа от любви. И вот она снова молода и красива. За ней ухаживают два брата – Тристано и Серджио. Графиня готовится выйти замуж, но... дьявол не допускает безнаказанного нарушения условий договора. Зрители смогут оценить не только превосходную музыку Масканьи, но и прекрасную актерскую игру звезд немого кино Лиды Борелли и Уго Баццини.

Проект проходит при поддержке Итальянского института культуры в Москве.