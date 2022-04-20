"Суперприз" Константина Челидзе покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: кадр из фильма "Суперприз"; режиссер – Константин Челидзе; производство – ВГИК имени С. А. Герасимова

Короткометражный фильм "Суперприз" Константина Челидзе (2017 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК". Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 21 апреля.

Зрителей ждет абсурдистская картина про автомобиль-букашку и его безумного хозяина. После показа ведущий программы Александр Богуславский обсудит с кинокритиком Егором Москвитиным сам жанр роуд-муви в российском кинематографе. Дураки и дороги или поиск собственного пути? Откуда и куда лежит путь отечественных роуд-муви? Ответы на эти и другие вопросы – в проекте "The City х ВГИК".

Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм "Рай" Бориса Акопова, картину Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" и короткометражную "Калифорнию" Дастана Мадалбекова. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.