Табакова посмертно наградили призом ММКФ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова посмертно наградили призом 40-го Московского международного кинофестиваля. Артиста поблагодарили за вклад в развитие мирового кинематографа, сообщает "Российская газета".

Приз получил сын Табакова Павел. Его вручил новый худрук "Табакерки" – актер Владимир Машков.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в больнице после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

ММКФ стартовал в Москве 19 апреля. В нем участвуют 16 фильмов российского и зарубежного производства. Фестиваль продлится до 26 апреля.

Из-за мероприятия 20 апреля нельзя будет проехать по Малой Дмитровке от Успенского переулка до Страстного бульвара и по участку Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

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