Москва онлайн: деятели культуры расскажут о программе акции "Ночь театров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь театров".

О нововведениях и программе мероприятий, которые пройдут 27 марта, расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский;

генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман;

художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов;

солистка Москонцерта Ирина Кострова.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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