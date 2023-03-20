16:51События
Москва онлайн: деятели культуры расскажут о программе акции "Ночь театров"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
21 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь театров".
О нововведениях и программе мероприятий, которые пройдут 27 марта, расскажут:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский;
- генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман;
- художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов;
- солистка Москонцерта Ирина Кострова.
Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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