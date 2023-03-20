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16:51

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Москва онлайн: деятели культуры расскажут о программе акции "Ночь театров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь театров".

О нововведениях и программе мероприятий, которые пройдут 27 марта, расскажут:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский;
  • генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман;
  • художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов;
  • солистка Москонцерта Ирина Кострова.

Смотрите прямую трансляцию 21 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайнпресс-конференция

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