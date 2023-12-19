Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Холоп-2"

Фото: кадр из фильма "Холоп-2"; режиссер – Клим Шипенко; производство – Yellow, Black and White Group

20 декабря в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ комедийного фильма "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с создателями киноленты и гостями закрытого показа.

Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Павел Деревянко и другие.

Премьера кинокартины состоится 1 января 2024 года.

Смотрите прямую трансляцию 20 декабря в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.